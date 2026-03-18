Председатель Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса, депутат Фазиль Мустафа присоединился к кампании «Прекратить преждевременный забой скота». В своем видеообращении он отметил, что в последние годы в стране наблюдается существенное сокращение численности как крупного, так и мелкого рогатого скота.

По его словам, такая тенденция создает риски для продовольственной безопасности Азербайджана и негативно влияет на развитие сельского хозяйства, в частности овцеводства и скотоводства.

Парламентарий подчеркнул важность поддержки со стороны общества и интеллигенции мер, предпринимаемых государственными органами в данном направлении. Он отметил, что преждевременный забой животных следует рассматривать не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и с позиции моральной ответственности: забой животных до достижения ими зрелости и продуктивного возраста может привести к проблеме нехватки продовольствия.

“Это важно, если мы не предотвратим эту тенденцию сейчас, в будущем она, помимо биологических последствий, вызовет серьезные проблемы для нас и для здоровья человека. В этом отношении основная причина заключается в том, что традиция забоя крупных рогатых животных в возрасте 6-9 месяцев, а также забой мелких рогатых животных в возрасте 3-5 месяцев, стали обычным явлением, что приводит к сокращению поголовья скота», — отметил депутат.