Некоторые опасения вызывала возможность того, что часть участников не сможет приехать из-за текущей ситуации, однако этого не произошло. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на панели «Многосторонность в кризисе: переосмысление глобального сотрудничества» в рамках Глобального Бакинского форума.

Он поблагодарил всех участников форума и отметил, что в мире наблюдается серьёзный кризис в сфере многосторонности, а также в вопросах мира и безопасности.

По его словам, это напрямую связано с деятельностью Совета Безопасности ООН, чья роль в решении глобальных проблем сегодня остаётся крайне слабой.

Гаджиев подчеркнул, что для Азербайджана многосторонность важна не только на словах, но и на практике. Он напомнил, что председательство Баку в Движении неприсоединения позволило усилить влияние этой структуры на международной арене. Кроме того, важные решения были приняты в период председательства Азербайджана на COP29.

Он также отметил активную роль страны в Организации тюркских государств и напомнил, что Азербайджан присоединился к организации D8.

По словам Гаджиева, на глобальном уровне отчётливо ощущается нехватка политической воли для укрепления многостороннего сотрудничества, а некоторые международные организации подвергаются критике из-за отсутствия должной подотчётности.