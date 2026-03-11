Десятки американских военнослужащих получили ранения в результате удара беспилотника по тактическому оперативному центру США в Кувейте.

Ранее сообщалось о гибели шести военных.

Как передает телеканал CBS News со ссылкой на источники, атака, произошедшая 1 марта, оказалась значительно более серьезной, чем сообщалось первоначально.

По данным источников телеканала, в результате удара пострадали десятки военнослужащих. У некоторых из них диагностированы черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и ожоги. Сообщается, что по меньшей мере одному американскому военному потребовалась ампутация конечности.

Отмечается, что как минимум 37 пострадавших проходят лечение в госпиталях на территории United States и Germany. Из них не менее 20 военнослужащих были срочно эвакуированы для оказания медицинской помощи.