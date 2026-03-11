Сотрудники полиции принимают превентивные меры против распространения в социальных сетях информации, противоречащей моральным нормам.

В рамках мероприятий полиция задержала 35-летнего Гусейна Мамедова, известного в Tiktok под псевдонимом Şiva, за распространение на платформе информации, противоречащей моральным нормам.

В отношении него был составлен протокол по статье Кодекса об административных проступках, касающейся размещения информации, запрещенной к распространению, в интернет-ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях.

Соответствующим решением Г. Мамедов был арестован в административном порядке.