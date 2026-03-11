Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов встретился с делегацией, возглавляемой командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции, генералом армии Метином Токелем.

В ходе встречи полпред Дж. Джалилов отметил динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, основанных на глубоких исторических корнях, общих ценностях и взаимном доверии. Он подчеркнул, что независимый Азербайджан сегодня с гордостью шагает на мировой арене со своим победоносным лидером, сильным государством, могущественной армией и патриотичным народом. Дружественные и братские отношения Азербайджана и Турции, опирающиеся на многовековую концепцию «Одна нация, два государства», продолжают углубляться в политической, экономической, военной, культурной и других сферах, передает Азертадж.

Дж. Джалилов заявил, что в нашей стране высоко ценится моральная и политическая поддержка, оказанная Турцией во всех сферах, а также в период 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Полпред также затронул вопрос временной приостановки полетов в направлениях Нахчыван-Баку и обратно в результате дроновой атаки на Нахчыванский международный аэропорт. Он отметил, что организация авиарейсов из Баку в турецкий город Ыгдыр в период с 5 по 9 марта с целью обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок между автономной республикой и основной частью нашей страны является наглядным выражением дружественных и союзнических отношений с братской страной.

Дж. Джалилов также напомнил, что «Мост надежды», играющий важную роль в обеспечении сообщения между Нахчыванской Автономной Республикой и Турецкой Республикой через таможенно-пропускной пункт Садарак-Дилуджу и ставший символом изречения «Одна нация, два государства», был введен в эксплуатацию при участии Общенационального лидера Гейдара Алиева и Премьер-министра Турецкой Республики Сулеймана Демиреля.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции, генерал армии Метин Токел подчеркнул значимость взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества, основанного на стратегическом союзничестве. Он отметил, что Азербайджанская армия постоянно развивается и это вызывает большое удовлетворение в братской Турции.

М. Токел довел до внимания, что дроновая атака на Нахчыванскую Автономную Республику вызывает обеспокоенность.

На встрече обсуждались различные направления азербайджано-турецкого стратегического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.