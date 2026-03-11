Авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять полеты по маршруту Стамбул – Ереван – Стамбул. Первый рейс на этом маршруте прибыл в ереванский аэропорт «Звартноц».

В церемонии встречи рейса приняли участие глава Комитета гражданской авиации Армении Мигран Хачатрян, руководство компании «Международные аэропорты — Армения» (управляющей аэропортом «Звартноц»), представители менеджмента компании Turkish Airlines и другие гости, пишут армянские СМИ.

Рейсы по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул будут выполняться ежедневно, а начиная с 14 мая частота полётов увеличится до 10 раз в неделю, с 15 июня — до 14 раз в неделю.