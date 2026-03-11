Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение снять ограничения на железнодорожные перевозки в Армению через территорию Азербайджана.

«Впервые со времени независимости в ноябре 2025 года в Республику Армения прибыл поезд через территорию Азербайджана, также следуя через Грузию. Этому предшествовало заявление Президента Азербайджана в октябре 2025 года о снятии ограничений на железнодорожные перевозки в Армению через территорию Азербайджана, и я благодарен Президенту Азербайджана за это решение», — сказал премьер-министр Армении, выступая в Европейском парламенте.

Пашинян отметил, что Импорт нефтепродуктов из Азербайджана разрушил существовавшую десятилетиями монополию в топливном секторе Армении:

«Армения уже импортирует нефтепродукты из Азербайджана, что помогло снизить цены на топливо на нашем рынке и разрушить существовавшие десятилетиями монополии в топливном секторе», — сказал он.