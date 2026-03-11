Армения готова обеспечить автомобильное сообщение между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой по маршруту Корнидзор-Горис-Егегнадзор-Ерасх с использованием существующей инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге.

«Наше предложение никоим образом не направлено на задержку, срыв или забвение вашингтонских соглашений, и я заявляю это официально. Мы вносим это предложение, потому что сами используем азербайджанские железные дороги несколько альтернативным способом. Так же, как Азербайджан ждет установления сообщения через территорию Армении с Нахчыванской Автономной Республикой, мы также ждем установления железнодорожного сообщения между югом и севером Армении через территорию Нахчывана.

Для Армении этот железнодорожный маршрут не имеет альтернативы, поскольку горный рельеф нашей страны не позволяет иным способом обеспечить железнодорожное сообщение между югом и севером страны.

Как видите, ожидания Армении и Азербайджана в этом отношении не противоречат друг другу. Следует также отметить, что мы собираемся использовать грузинско-азербайджанскую железную дорогу и для экспорта. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Азербайджан также станет экспортным направлением для Армении. А Армения уже импортирует нефтепродукты из Азербайджана, что привело к снижению цен на нефтепродукты на нашем рынке и разрушило монополии, существовавшие на рынке нефтепродуктов десятилетиями», — сказал Пашинян.