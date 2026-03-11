Президент США Дональд Трамп в коротком телефонном интервью Axios в среду заявил, что война с Ираном закончится «скоро», потому что «практически нечего больше поражать».

«Немного здесь, немного там… В любое время, когда я захочу, она закончится», — сказал Трамп. «Война идёт отлично. Мы далеко впереди графика. Мы нанесли больше ущерба, чем считали возможным, даже за первоначальный шестинедельный период».

Президент отметил, что «враждебность» Ирана распространяется не только на Израиль и США, но и на страны Персидского залива.

«Они нападали на весь Ближний Восток. Теперь они расплачиваются за 47 лет смерти и разрушений, которые они причинили. Это возмездие. Они легко не отделаются», — заявил Трамп.