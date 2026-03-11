Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что добровольно покинувшие Карабах армяне должны получить гражданство Армении и не питать ложные надежды.

«Одной из наших важных задач является то, чтобы эмоции наших карабахских братьев и сестёр, ставших беженцами, не использовались и чтобы им не давали ложных надежд», — отметил Пашинян, выступая в Европейском парламенте.

Он отметил, что карабахские армяне должны получить гражданство и навсегда обосноваться в Армении.

«Мы уже начали программу их расселения, и на данный момент её бенефициарами стали 4886 семей», — сказал армянский премьер.