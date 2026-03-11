Компании Shell и TotalEnergies, а также ряд азиатских покупателей объявили форс-мажор своим клиентам из-за поставок сжиженного природного газа из Катара, сообщает Reuters.

Причиной стало решение Катара приостановить производство на предприятии мощностью 77 млн тонн СПГ в год.

По данным аналитиков, Shell ежегодно получает около 6,8 млн тонн катарского СПГ, а TotalEnergies — около 5,2 млн тонн, после чего перепродаёт газ своим клиентам.

По информации источников Reuters, поставки за март не затронуты, однако последствия могут начать ощущаться уже с апреля.