Военные США ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительные данные расследования.

Как стало известно, удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Отмечается, что целью военных США была соседняя военная база, частью которой ранее было школьное здание. Однако из-за устаревших разведданных, которые предоставило Разведывательное управление минобороны (РУМО) США, удар был нанесен по школе.