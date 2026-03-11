Общественная телерадиовещательная компания Азербайджана (İTV) распространила официальное заявление в связи с представителем страны и конкурсной песней на Международном песенном конкурсе Eurovision Song Contest 2026.

в заявлении отмечается, что общественности была представлена песня Just Go, которую исполнит представитель Азербайджана на конкурсе — JIVA.

В İTV сообщили, что в последние дни в социальных сетях активно обсуждаются кандидатура представителя Азербайджана, выбор песни и творческой команды. В связи с этим телерадиокомпания сочла необходимым предоставить общественности более подробную информацию о процессе отбора.

По информации вещателя, определение представителя Азербайджана в этом году проходило в несколько этапов и основывалось на профессиональном отборе. Подобная модель применяется делегацией страны последовательно с 2023 года.

Также в заявлении подчеркивается, что интерес к процессу отбора в последние годы значительно вырос. Если ранее в создании конкурсных песен преобладали зарубежные авторы, то в последние годы активность местных композиторов и авторов заметно увеличилась. Отмечается, что и в этом году среди представленных на рассмотрение композиций большинство принадлежит именно азербайджанским авторам.