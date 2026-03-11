Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газовую компрессорную станцию (КС) «Русская» на юге России.

Об этом сообщил «Газпром».

«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская»», — говорится в сообщении.

КС «Русская» расположена в Анапском районе Краснодарского края и является начальной точкой поставок газа по газопроводу «Турецкий поток». По информации «Газпрома», эта станция одна из самых мощных в мире — создаваемого ей давления хватает для транспортировки газа на расстояние более 900 километров без дополнительных технических средств.