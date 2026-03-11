Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан, находящейся с визитом в республике для участия в работе XIII Глобального бакинского форума. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.

На встрече обсуждались различные аспекты и перспективы сотрудничества Азербайджана и ООН, а также региональные и международные вопросы, ситуация на Ближнем Востоке и влияние войны на глобальную экономику и торговлю.

Состоялся обмен мнениями вокруг инициатив, реализуемых Азербайджаном в области глобальной и региональной энергетической безопасности, торговли, инвестиций, устойчивого развития, экономической диверсификации, в сфере коммуникаций и транспорта.

Байрамов проинформировал о проводимой политике в направлении расширения региональных и глобальных торговых связей Азербайджана, повышения транспортно-логистических возможностей, проектов в сфере традиционной и альтернативной энергии и развития международных торговых маршрутов.

В этом контексте отмечалась значимость усиления роли республики как транзитного и логистического центра, а также развития сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Участники встречи также рассмотрели последствия, вызванные растущей напряженностью и войной на Ближнем Востоке, и выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.