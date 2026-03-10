Большая политика – это особый мир со своими правилами и законами. Но очень часто большой политике некоторых стран остро недостает обычной человеческой порядочности. Классический пример – Швейцария. Да-да, та самая Альпийская республика, крупнейший и старейший в мире банковский офшор, не нейтральная страна с красивейшими горными пейзажами, традиционное место для дипломатических встреч самого разного уровня. Государство, где производят часы, складные ножички, сыр, шоколад и очень любят говорить о «нормах европейской цивилизации».

Но как эти «нормы европейской цивилизации» выглядят на практике?

С первого дня нынешней иранской войны Азербайджан эвакуирует через свою территорию из Ирана граждан многих стран. Как поясняют знающие люди, в условиях войны и закрытых границ это не просто «проверили паспорта на погранично пропускном пункте «Астара» и угостили чаем». Каждый такой вывоз требует большого согласования с пограничниками двух стран, серьезный организационной работы и т.д. Всего через территорию Азербайджана проследовали более 2000 человек из 69 стран. Правительства этих стран официально благодарили Азербайджан за содействие в эвакуации своих граждан и подданных.

В числе прочих, через Азербайджан были эвакуированы и граждане Швейцарии. В Баку не стали припоминать руководству Швейцарии деятельность братьев Гусейновых, которым власти этой страны, по сути дела, создали «режим наибольшего благоприятствования» в их антиазербайджанской деятельности. Эвакуация граждан из воюющего Ирана – это гуманитарный вопрос, и Азербайджан приложил все силы, чтобы вытащить оттуда граждан Швейцарии. Однако руководству Альпийской республики даже не пришло в голову поблагодарить Азербайджан за спасение своих граждан. И вот интересно было бы узнать, почему. Восприняли как должное? Вряд ли. Не посчитали нужным сказать спасибо? Тоже верится с трудом, потому что, ещё раз, власти других стран Азербайджан благодарили. Но, похоже, в Берне посчитали, что благодарить мусульманский Азербайджан – это ниже их европейского достоинства. Вот такое понимание «норм европейской цивилизации».

Можно было бы не обращать внимания. Но… 5 марта с территории Ирана была совершена атака БПЛА на Азербайджан, точнее, на Нахчыван. Дроны ударили по гражданскому аэропорту, один беспилотник упал около школы. То есть были атакованы гражданские цели. Правительства нескольких десятков стран категорически осудили иранскую атаку на Азербайджан и выразили поддержку нашей стране. В Баку позвонил даже Эммануэль Макрон, президент Франции, с которой у Азербайджана отношения достаточно натянуты. Иранскую атаку осудили власти Армении.

А как повели себя власти нейтральной Швейцарии?.. Промолчали. В Баку не услышали от руководства Альпийской республики ни слова поддержки, ни осуждения террористической атаки с помощью беспилотников. А это как понимать? Нейтралитет мешает? Или опять не посчитали нужным?

Ну при этом, напомним ещё раз, в Швейцарии создают прямо-таки тепличные условия для деятельности братьев Гусейновых, точнее, для их антиазербайджанских провокаций, и привечают других азербайджанских маргиналов того же сорта. В рядах «матерной оппозиции» такую поддержку ваш приняли как «месседж» и усилили свою грязную антиазербайджанскую деятельность. Все уже доходит до реальных угроз. И что же – это в Швейцарии называют «нормами европейской цивилизации»?

Здесь, наверное, надо в который уже раз вспомнить сценку из «17 мгновений весны» Юлиана Семёнова. Ту самую, где разведчик на небольшой железнодорожной станции в нейтральной Швейцарии заказывает в буфете сметану, и официантка сообщает ему, что у них есть восемь сортов сметаны, но простой сметаны здесь не едят.

«У них не едят простую сметану, — подумал Штирлиц. — А у нас мечтают о простой корке хлеба. А здесь нейтралитет: восемь сортов сметаны, предпочитают взбитую. Как, наверно, хорошо, когда нейтралитет. И для человека, и для государства… Только когда пройдут годы, вдруг до тебя дойдет, что, пока ты хранил нейтралитет и ел взбитую сметану, главное-то прошло мимо».

Теперь выясняется, что швейцарский «нейтралитет со взбитой сметаной» имел свою изнанку: в швейцарских банках открывали счета нацистские бонзы, уже через десятилетия после войны обнаружили золото с примесью ртути – из переплавленных зубных коронок, наконец, власти нейтральной Швейцарии «закрывали двери» перед евреями, пытавшимися бежать из Германии. Это все полностью укладывалось в местное понимание «норм европейской цивилизации». А сегодня в Берне эти «нормы» практикуют уже в отношении Азербайджана. Такой вот оказался привкус у «нейтралитета со взбитой сметаной».