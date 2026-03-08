В Тегеране после израильских ударов по топливным резервуарам над городом поднимается густой дым. Как сообщает CNN, жители столицы Ирана говорят о тяжелой экологической ситуации и ощущении «апокалипсиса».
По словам очевидцев, после ночных взрывов небо над городом стало черным, а воздух — тяжелым для дыхания.
«Город погружен во тьму, небо черное. Кажется, будто мы задыхаемся», — рассказали жители Тегерана.
Другой очевидец отметил, что взрыв ночью осветил небо так, «как будто наступил конец света».
Утром жители города увидели густое черное небо и темную дождевую воду.
В Иранском Красном Полумесяце предупредили, что токсичные вещества, выброшенные из поврежденных топливных резервуаров, могут вызвать кислотные дожди, способные повредить кожу и легкие.
Власти рекомендуют жителям Тегерана по возможности не выходить из домов.