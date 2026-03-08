В Тегеране после израильских ударов по топливным резервуарам над городом поднимается густой дым. Как сообщает CNN, жители столицы Ирана говорят о тяжелой экологической ситуации и ощущении «апокалипсиса».

По словам очевидцев, после ночных взрывов небо над городом стало черным, а воздух — тяжелым для дыхания.

«Город погружен во тьму, небо черное. Кажется, будто мы задыхаемся», — рассказали жители Тегерана.

Другой очевидец отметил, что взрыв ночью осветил небо так, «как будто наступил конец света».

Утром жители города увидели густое черное небо и темную дождевую воду.

В Иранском Красном Полумесяце предупредили, что токсичные вещества, выброшенные из поврежденных топливных резервуаров, могут вызвать кислотные дожди, способные повредить кожу и легкие.

Власти рекомендуют жителям Тегерана по возможности не выходить из домов.