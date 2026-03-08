Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Пезешкиан выразил благодарность главе нашего государства за визит в посольство Ирана в Азербайджане и принесённые соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать Ирану гуманитарную помощь.

Пезешкиан заявил, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха не связан с Ираном, и подчеркнул, что произошедшее будет расследовано.

Президент Ильхам Алиев ещё раз выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа мирных жителей в результате последних событий в Иране.

Глава государства подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.

В ходе телефонного разговора президенты также обменялись мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.