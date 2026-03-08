Атаку Ирана беспилотниками по территории Азербайджана решительно осудили по всему миру. С заявлениями выступили лидеры государств, правительства, дипломатические ведомства и многие международные организации.

Более 50 стран и восемь международных организаций выразили поддержку Азербайджану после ударов иранских дронов по Нахчывану. Во многих столицах произошедшее назвали грубым нарушением суверенитета и международного права.

В Баку высоко оценили эту принципиальную позицию и проявленную солидарность.

Такая широкая международная поддержка стала наглядным подтверждением высокого авторитета президента Ильхама Алиева на мировой арене и эффективности внешней политики Азербайджана, а также роли страны как надежного партнера и важного актора международной политики.