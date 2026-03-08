В числе стран, осудивших атаку:
Албания, Армения, Германия, США, Австрия, Беларусь, Бельгия, Бахрейн, ОАЭ, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Чехия, Эфиопия, Армения, Эстония, Алжир, Финляндия, Франция, Грузия, Хорватия, Иордания, Испания, Израиль, Швеция, Италия, Кувейт, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Ливия, Венгрия, Марокко, Египет, Молдова, Черногория, Нидерланды, Оман, Пакистан, Польша, Узбекистан, Сербия, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Судан, Сирия, Туркменистан, Турция, Греция и Украина.
Среди международных организаций, осудивших атаку:
Европейский союз, Совет Европы, Международная организация гражданской обороны, ООН, ГУАМ, Организация исламского сотрудничества, Парламентская ассамблея тюркских государств (TÜRKPA), Организация тюркских государств, НАТО.