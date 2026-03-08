После окончания 12-дневной войны власти Ирана разработали стратегию нового конфликта, который считали неизбежным. Как пишет The New York Times, план получил название «Операция Безумец».

По словам шести иранских чиновников, распоряжения аятоллы Али Хаменеи были однозначными: в случае повторной атаки на Иран или его гибели необходимо разжечь масштабную войну в регионе.

Согласно плану, конфликт должен был стать крайне дорогостоящим не только для Израиля и США, но и для арабских стран — их экономик, туризма, энергетики и транспортной инфраструктуры.

Первый этап предусматривал удары по Израилю. Второй — атаки на американские военные базы в арабских странах. Третий этап включал удары по гражданским объектам — аэропортам, отелям и посольствам.

Как отмечает NYT, Иран реализовал все три этапа плана в течение нескольких дней после начала войны.

Эксперт по иранской военной истории из Университета Джорджа Вашингтона Сина Азоди отметил, что это была не импульсивная реакция, а заранее разработанная стратегия, направленная на нанесение максимального ущерба союзникам США в регионе и самим Соединённым Штатам.