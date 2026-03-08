Венесуэла поставила в США золото на сумму около 100 миллионов долларов. Об этом заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам в интервью Fox News.

По его словам, поставка состоялась в пятницу и предназначена для промышленных и коммерческих целей.

Как ранее сообщал Axios, власти США достигли договоренности с Венесуэлой о поставке до одной тонны золота в слитках. По данным портала, государственная компания Minerven должна поставить около 650–1000 килограммов золота компании Trafigura, которая затем доставит слитки на аффинажные заводы в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты также получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти.