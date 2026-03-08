Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов подробно проинформировал коллегу о дроновых атаках Ирана по территории страны и текущей ситуации в сфере безопасности, подчеркнув, что эти действия являются неприемлемым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Берендсен выразил обеспокоенность происходящим и решительно осудил атаки, отметив важность сохранения региональной стабильности. Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в оперативной эвакуации граждан Нидерландов.
Стороны также обсудили перспективы двусторонних отношений и ряд региональных и международных вопросов.