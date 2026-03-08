Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, удар по школе для девочек на юге Ирана могли нанести сами иранские силы.

Иранские власти утверждают, что в результате атаки погибли более 160 человек, однако Би-би-си отмечает, что не смогла независимо подтвердить это число.

На борту Air Force One Трамп сказал журналистам, что, исходя из имеющейся информации, «это сделали иранцы», указав на низкую точность их боеприпасов. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что инцидент расследуется, добавив, что «удары по мирным жителям наносит Иран».

В Тегеране, в свою очередь, обвинили в атаке США и Израиль. Израиль заявил, что не располагает данными о проведении операции в этом районе, но изучает произошедшее.