В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидаются осадки, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3–5°, днем — 6–8° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 774 мм ртутного столба, относительная влажность — 70–80%.

В регионах Азербайджана также ожидаются осадки, местами интенсивные. В горных и предгорных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, местами возможен туман. Температура ночью составит 2–5°, днем — 7–11° тепла, в горах ночью 5–10° мороза, в высокогорье до 12–17° мороза, днем — 0–5° мороза.