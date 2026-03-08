Между Вашингтоном и Тель-Авивом возникли противоречия по поводу ведения войны против Ирана. Об этом сообщил израильский журналист Барак Равид.

По его словам, США остались недовольны масштабными атаками Израиля на нефтехранилища в Тегеране.

Равид отметил, что Израиль заранее предупредил США о планируемых ударах, однако в Пентагоне ожидали точечных операций и не предполагали такого масштаба атак.

В Вашингтоне опасаются, что подобные удары могут настроить иранское общество против Израиля и привести к консолидации населения вокруг действующего режима.