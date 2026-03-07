Министерство иностранных дел Азербайджана выразило благодарность Соединённым Штатам за осуждение дроновых атак, совершённых Ираном на территорию Азербайджана, и за выраженную солидарность с нашей страной.

Как сообщается в заявлении МИД Азербайджана, этим заявлением США продемонстрировали поддержку своим партнёрам на международной арене.

«Заявленная позиция США полностью соответствует духу и содержанию Хартии о стратегическом партнёрстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки, подписанной 10 февраля текущего года.

В этот напряжённый период многие страны выразили поддержку и солидарность с Азербайджаном. Мы благодарны каждой из них. Конечно, поддержка со стороны США, самой мощной страны в мире, имеет особое значение. Мы выражаем благодарность Соединённым Штатам за продемонстрированную принципиальную позицию», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.