Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Макрон выразил солидарность и поддержку Азербайджану в связи с воздушной атакой Ирана на территорию страны, а также поблагодарил главу нашего государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции из Ирана через территорию Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за телефонный звонок и проявленную солидарность.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления мира в регионе Южного Кавказа и возобновления двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, а также обсудили перспективы сотрудничества.