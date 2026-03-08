Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное право на практике перестало действовать. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

«Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, в каком мире теперь живёт человечество и жизнеспособен ли этот мир, он отметил: «В истории человечества ещё не то творилось. Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света».