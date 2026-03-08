Президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Великобритании на Ближнем Востоке уже не нужна, комментируя сообщения о возможной отправке британских авианосцев.

«Соединенное Королевство, наш бывший Великий Союзник, возможно, Величайший из всех, наконец-то серьезно обдумывает отправку двух авианосцев на Ближний Восток, — написал Трамп в своей сети TruthSocial. — Да все в порядке, премьер-министр Стармер, нам они больше не нужны. Но мы запомним».

Он добавил: «Нам не нужны люди, которые вступают в войну, когда мы уже победили».

Ранее стало известно, что Великобритания решила не присоединяться к военной кампании США и Израиля против Ирана, хотя разрешила американским силам использовать две свои авиабазы. Один из британских авианосцев приведён в повышенную готовность.