Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Он призвал Тегеран немедленно прекратить удары по странам региона и обеспечить свободу судоходства, прекратив фактическое закрытие Ормузского пролива.

Макрон также выразил обеспокоенность развитием ядерной и баллистической программ Ирана и подчеркнул необходимость дипломатического решения для прекращения эскалации.

По его словам, стороны договорились оставаться на связи.