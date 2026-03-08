Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает Тегерану помощь в различных военных сферах.

В интервью телеканалу NBC его спросили о сообщениях СМИ о том, что Иран получает от России помощь в выявлении американских сил.

Арагчи подчеркнул, что между двумя странами существует стратегическое партнёрство и военное сотрудничество не является чем-то новым.

«Военное сотрудничество между Ираном и Россией не ново и никогда не скрывалось. Оно существовало раньше, существует сейчас и продолжится в будущем», — сказал он.

При этом министр отметил, что не располагает точной военной информацией, но, по его словам, Иран имеет «отличное сотрудничество» с Россией.

Отвечая на вопрос о предоставлении информации, Арагчи заявил, что Россия «помогает Ирану в различных сферах», не уточнив подробностей.