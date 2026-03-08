Два иностранных рабочих погибли, ещё 12 человек получили ранения в результате падения военного снаряда на жилой дом в провинции Аль-Хардж. Об этом сообщила служба гражданской обороны Саудовской Аравии.
По данным ведомства, снаряд упал на участок, принадлежащий компании по техобслуживанию и уборке.
«Попытки нанесения ударов по гражданским объектам являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в Аль-Хардже расположена авиабаза Принца Султана — один из ключевых военных объектов королевства.