Два иностранных рабочих погибли, ещё 12 человек получили ранения в результате падения военного снаряда на жилой дом в провинции Аль-Хардж. Об этом сообщила служба гражданской обороны Саудовской Аравии.

По данным ведомства, снаряд упал на участок, принадлежащий компании по техобслуживанию и уборке.

«Попытки нанесения ударов по гражданским объектам являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Аль-Хардже расположена авиабаза Принца Султана — один из ключевых военных объектов королевства.