В руководстве Ирана возникли разногласия по поводу стратегии защиты страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, катализатором раскола стала смерть аятоллы Али Хаменеи, который ранее сглаживал противоречия между различными группами внутри иранского руководства.

Отмечается, что иранские власти по-прежнему привержены защите страны, однако расходятся во взглядах на методы этой защиты. Разногласия между сторонниками жесткой линии и более умеренного подхода существовали и раньше, но авторитет Хаменеи удерживал их в рамках.

Сторонниками жесткой позиции являются многие высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции и представители духовенства. Недавнее заявление президента Масуда Пезешкиана о готовности отказаться от ударов по странам Персидского залива вызвало у них недовольство.

Так, священнослужитель и депутат Хамид Расаи в соцсетях раскритиковал президента, заявив, что его позиция была «непрофессиональной, слабой и неприемлемой». Глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени-Эджеи также опроверг слова президента, заявив, что Иран продолжит наносить удары по соседним странам.

После этого Пезешкиан был вынужден уточнить свою позицию и заявил, что Иран будет атаковать те страны, с территории которых по нему наносятся удары.