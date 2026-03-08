Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Об этом сообщил член Совета экспертов, отметив, что сегодня комиссия приняла решение о преемнике убитого аятоллы.

Вероятно, речь идет о сыне убитого Али Хаменеи, 56-летнем священнослужителе Моджтабе Хаменеи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новому лидеру Ирана «придётся получить одобрение» со стороны США. В противном случае, по его словам, тот «не продержится долго».

«Мы хотим убедиться, что нам не придётся возвращаться к этому каждые десять лет», — сказал американский лидер.