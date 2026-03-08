Иранские власти достигли консенсуса по вопросу о преемнике верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил член Ассамблеи экспертов аятолла Мохаммадмехди Мирбакери, передаёт Reuters со ссылкой на агентство Mehr.

По его словам, большинство членов Ассамблеи поддержали кандидатуру будущего лидера, однако для завершения процесса необходимо устранить «некоторые препятствия».

Иранские СМИ также сообщают о небольших разногласиях внутри органа, который отвечает за назначение верховного лидера. Дискуссия касается того, следует ли принимать окончательное решение после личной встречи с преемником или утвердить его без этой формальности.