США и Израиль рассматривают возможность отправки спецназа для захвата иранского ядерного арсенала на более позднем этапе войны, сообщает Axios.

Речь идёт о примерно 450 килограммах урана, обогащённого до 60%. По данным источников, операция может потребовать присутствия американских или израильских военных на территории Ирана и проникновения в сильно укреплённые подземные объекты.

Пока не ясно, будет ли миссия американской, израильской или совместной. Предполагается, что она может состояться лишь после того, как станет очевидно, что иранские военные больше не представляют серьёзной угрозы.

Источники утверждают, что подобные варианты рассматривались и были представлены президенту США Дональду Трампу ещё до начала войны. В операции могут участвовать специалисты-операторы, а также учёные, возможно, из МАГАТЭ.

По данным американских и израильских официальных лиц, основная часть запасов урана находится в подземных туннелях ядерного объекта в Исфахане, а остальная — на объектах Фордо и Натанз.