Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу другим государствам иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили в российских вооружённых силах.

Новый закон распространяется на всех иностранцев, проходивших службу по контракту или участвовавших в боевых действиях в составе российских войск.

Как отмечается, в ряде случаев таких людей на родине начинали арестовывать из-за участия в так называемой «спецоперации», поскольку законодательство их стран запрещает участие в подобных боевых действиях. В некоторых случаях они обращались к Путину с просьбой предоставить им российское гражданство.