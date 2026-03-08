Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне последних событий в регионе.

Соответствующий пост Макрон опубликовал в социальной сети X на азербайджанском языке.

По его словам, в ходе консультаций с региональными лидерами он поговорил с Алиевым и выразил поддержку и солидарность Азербайджану после ударов Ирана по территории страны.

Макрон также поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации французских граждан.

«Я также поблагодарил его за помощь, оказанную Азербайджаном для облегчения эвакуации наших граждан», — отметил президент Франции.

Кроме того, Макрон подчеркнул поддержку Францией мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также выразил готовность продолжать развитие двустороннего диалога с Баку на более прочной основе.