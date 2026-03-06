Посольство Венгрии в Баку назвало вчерашние удары иранских беспилотников по территории Нахчывана неприемлемым нарушением безопасности.

Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсетях.

«Посольство Венгрии решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Это неприемлемое нарушение безопасности, суверенитета Азербайджана и международного права подрывает региональную стабильность. Венгрия солидарна с правительством Азербайджана и азербайджанским народом. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении дипмиссии.