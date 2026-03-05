Иран запустил по территории Нахчыванской АР четыре беспилотных летательных аппарата, один из них был перехвачен.

Об этом говорится в заявлении Министерство обороны Азербайджана.

«Согласно информации, с помощью технических средств установлено, что Вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата на территорию Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был уничтожен азербайджанской армией, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, включая здание средней школы в учебное время. К счастью, БПЛА, направленный на здание школы, не достиг цели и взорвался, упав рядом со школой.

Учитывая вышеизложенное, мы ожидаем от Вооружённых сил Исламской Республики Иран прекращения явного отрицания, извинений за произошедшее, а также наказания виновных со стороны соответствующих органов Ирана», — говорится в заявлении.