Страны Центральной и Восточной Европы усиливают сотрудничество по расширению возможностей транспортировки азербайджанского газа в регионе.

Об этом заявили в S&P Global Energy. Отмечается, что страны региона в рамках инициативы «Вертикальный газовый коридор» стремятся увеличить транспортные мощности.

Цель — обеспечить поставки сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы в Греции и Турции, а также трубопроводного газа из Азербайджана в больших объёмах в страны Центральной и Восточной Европы, включая Украину.