В Шамахинском районе за минувшую ночь было зафиксировано еще пять землетрясений. Таким образом, за последние двое суток в регионе произошло в общей сложности семь подземных толчков.

По данным Бюро исследований землетрясений, эпицентры толчков располагались в 23 км к юго-западу от станции Пиргулу. Магнитуда подземных толчков варьировалась в пределах 3–3,8, очаги залегали на глубине от 8 до 13 километров. В эпицентре и близлежащих населённых пунктах колебания ощущались силой до 3 баллов.

Напомним, вчера в Шамахинском районе также были зафиксированы подземные толчки, в том числе магнитудой до 4,7. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации.