Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимир Путин на нейтральной территории, подчеркнув, что переговоры не должны проходить ни в России, ни в Беларуси.

«Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Я не играю в игры с ним и готов к встрече, я готов к разговору, но на нейтральной площадке. Даже не обязательно нейтральной, но не российской и не беларуской. Потому что они являются союзниками в этой войне. Беларусь — пассивный агрессор, это правда. Потому что нас атаковали с территории Беларуси», — отметил он в интервью Sky News.

По словам Зеленского, американцам трудно понять «русский менталитет — когда они лгут, а когда говорят правду».

Президент также подчеркнул, что возможный уход украинских сил из ряда городов приведёт к тяжёлым последствиям для местных жителей. «Если мы уйдём с этой территории, например, из Краматорска, Славянска, — то прямо сейчас 200 000 человек, которые там находятся, будут оккупированы россиянами. Они скажут, что эти люди готовы быть россиянами, а если нет, то убьют их или пошлют на фронт, или посадят в тюрьму. То же самое они сделали в Луганске, в Донецке, в Крыму», — заявил он.