Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э опробовал новейшие снайперские винтовки, попал ровно в десятку, соответствующие фотографии публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее агентство передавало, что Ким Чен Ын в пятницу в штаб-квартире ЦК партии принял ведущих руководящих кадров и военных командиров и вручил им подарок — новейшие снайперские винтовки.

Как следует из фотографий ЦТАК, Ким Чен Ын и чиновники сначала осмотрели винтовки, а затем отправились на полигон, чтобы их опробовать. Сам лидер КНДР сделал несколько выстрелов, все попали ровно в десятку. Вслед за ним из винтовки постреляла его дочь. ЦТАК публикует ее фотографии рядом с отцом на протяжении всего процесса, а затем и с винтовкой в руках, из ствола которой вырывается дым при выстреле.

Ким Чжу Э родилась, предположительно, в 2012-2013 году.