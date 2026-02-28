Иран в ходе переговоров с США согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана. Об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

По его словам, это одно из ключевых требований Вашингтона к Тегерану для достижения договорённости по иранской ядерной программе.

«Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договорённость о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым», — отметил аль-Бусаиди.

Министр также добавил, что Иран согласен предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к своим ядерным объектам. По его оценке, соглашение между США и Ираном достижимо, однако «необходимо немного больше времени, чтобы прояснить некоторые детали».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что на переговорах американская сторона потребовала от Ирана демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также вывезти весь обогащённый уран за пределы страны. В свою очередь, глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати заявлял, что Тегеран «ничего вывозить не будет» и продолжит обогащение урана «в соответствии с нуждами страны».