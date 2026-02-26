Испанский суд обязал работодателя выплатить компенсацию в размере 55 тысяч долларов сотруднику, которого уволили за употребление алкоголя во время работы. Как сообщает Oddity Central, суд признал такую меру наказания несоразмерной.

Согласно материалам дела, работник электромонтажной компании привлек внимание руководства своим поведением. Работодатель нанял частного детектива, который наблюдал за сотрудником и зафиксировал случаи употребления алкоголя — в барах и на парковках. В одном из эпизодов мужчина, по данным отчета, выпил около трех литров пива во время обеденного перерыва.

Компания расценила это как серьезное дисциплинарное нарушение, учитывая, что сотрудник управлял служебным автомобилем, и расторгла с ним трудовой договор. Однако мужчина оспорил увольнение в суде, заявив о его незаконности.

Суд признал увольнение несправедливым и указал, что примененная санкция была чрезмерной. Работодателю предложено либо восстановить сотрудника на работе, либо выплатить ему компенсацию в размере 55 тысяч долларов. При принятии решения суд учел, что обеденный перерыв формально не относится к рабочему времени, поэтому употребление алкоголя в этот период не может автоматически считаться служебным нарушением.

Кроме того, компания не представила доказательств того, что действия работника повлияли на качество выполнения обязанностей или создали угрозу безопасности. Суд также отметил, что испанское трудовое законодательство допускает увольнение за пьянство лишь при наличии подтвержденной систематической зависимости. Зафиксированные случаи были признаны единичными, что стало дополнительным аргументом в пользу истца.