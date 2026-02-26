Депутат Палаты общин парламента Великобритании Боб Блэкман выступил с законодательной инициативой, касающейся Ходжалинской трагедии. Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента.

В тексте инициативы приводятся сведения о событиях 1992 года в Ходжалы, где, согласно документу, в результате действий вооруженных сил Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка России были убиты 613 мирных азербайджанцев, среди которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Трагедия охарактеризована как тяжкое преступление против граждан Азербайджана.

Кроме того, в инициативе отмечаются шаги, предпринимаемые в направлении нормализации отношений и достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.