Участники войны со стороны России, если захотят, смогут без виз въехать в Шенгенскую зону. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал угрозу верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас запретить участникам российско-украинской войны въезжать в Шенгенскую зону.

«Кая, крыса-блондинка, сказала, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не попали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!», — написал Медведев.