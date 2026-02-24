Европейские спецслужбы предупреждают, что лица, связанные с Москвой, в рамках своей «гибридной войны» против Запада приобретают дачные домики, летние резиденции, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова. Цель таких приобретений — создание плацдармов для наблюдения, саботажа и скрытых операций, пишет The Telegraph.

Отмечается, что приобретенная недвижимость располагается вблизи военных и гражданских объектов, в том числе авиабаз, военно-морских портов, маршрутов подводных кабелей и энергетических объектов как минимум в десятке европейских стран.

По словам сотрудников разведки, вместо того чтобы начать обычное военное наступление, Кремль может попытаться проверить решимость НАТО в «серой зоне», организовав атаки в более масштабном формате, которые можно будет отрицать, чтобы парализовать транспортные, коммуникационные и энергетические сети, а также осложнить любое применение статьи 5 коллективной обороны альянса.