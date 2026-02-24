Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев утром 24 февраля.

«В Киеве в десятый раз с начала войны, чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину финансово, военно и в течение этой суровой зимы», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она добавила, что находится в украинской столице в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, чтобы подчеркнуть «неизменную приверженность справедливой борьбе Украины».

«И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины», – подчеркнула глава Еврокомиссии.

В свою очередь, Антониу Кошта заявил, что цель их визита – «обеспечить справедливый и прочный мир в Украине».